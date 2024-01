Una fiera del vintage per aiutare le missioni e un’eco-camminata

Due fine settimana dedicati allo shopping vintage e solidale. Dal 12 al 14 gennaio e il fine settimana successivo in Villa Camperio si svolgerà All Vintage, mostra mercato per raccogliere fondi a sostegno delle missioni. L’evento, patrocinato dal Comune, prevede una fiera dove trovare idee per rinnovare il guardaroba. Ci saranno vestiti, borse, accessori, scarpe. Ma anche libri, fumetti, oggettistica e vinili. Il ricavato verrà devoluto a sostegno delle missioni dell’America Latina. La mostra mercato rimarrà aperta il venerdì dalle 15 alle 20, sabato e domenica dalle 9.30 alle 21. Inoltre il 13 gennaio alle 15.30 taglio del nastro con l’esibizione del Corpo musicale di Villlasanta. Il 20 gennaio alle 10.30 è prevista una camminata ecologica insieme ai volontari di Plastic Free durante la quale verranno raccolti i piccoli rifiuti gettati per strada.