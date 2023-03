Una famiglia allargata Le vacanze in camper con un cane da slitta e un lupo cecoslovacco

di Barbara Apicella A bordo del suo van lungo poco meno di 6 metri sta scoprendo angoli bellissimi dell’Europa insieme alla moglie Michela e ai figli Noah e Daniel. Con loro, sempre in viaggio nei piccoli e grandi spostamenti, anche Maya e Cheyenne rispettivamente un alaskan malamute e un lupo cecoslovacco di 7 e di 2 anni. Una storia particolare quella della famiglia Arquà che, amante dei viaggi e della natura, non si è preoccupata di aprire le porte del piccolo van anche ai due “componenti pelosi“ della famiglia. Andrea, 46 anni, da sempre appassionato di viaggi e di animali è diventato un punto di riferimento e di esempio per i tanti che amano scoprire il mondo su camper e roulotte. Ha aperto un canale YouTube (Van family on the road) dove sono caricati i video delle loro vacanze ed escursioni sempre insieme ai loro amatissimi animali. "Con Maya prima dell’emergenza sanitaria siamo andati persino negli Stati Uniti. Avevamo organizzato un lungo viaggio di diversi mesi coast to coast sempre in van". Il mezzo trasferito in nave, e la famiglia Arquà insieme a Maya in aereo, viaggiando tutti in cabina. Poi due anni fa la famiglia si è allargata: l’arrivo di Cheyenne...