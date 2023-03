Una domenica da vivere assieme La festa del papà sbarca in piazza

Un’intera giornata fatta di artisti di strada, bancarelle, street food e giochi per i più piccoli, accanto ai negozi aperti per l’occasione. Una lunga festa all’aperto insieme ai commercianti della città, per ritrovare la gioia di stare tutti assieme, per rivitalizzare il centro storico e rilanciare i negozi di vicinato.

È l’iniziativa che si terrà domenica, per tutto il giorno, in via don Minzoni, in occasione della Festa del papà, sotto il titolo di Fiera dei Mercanti. Dalle 9 alle 19 si potrà curiosare tra bancarelle e stand con prodotti di ogni genere, o dedicarsi allo shopping nei negozi della zona che resteranno aperti pure nel giorno festivo; si potranno degustare gelati e sorbetti, e si potranno scoprire le specialità dello street food. Ad allietare la passeggiata ci saranno vari artisti di strada, mentre i bambini potranno sbizzarrirsi fra tanti giochi e attività divertenti: dai gonfiabili ai tappeti elastici, dalle funny bike a passatempi da praticare insieme ai papà. Saranno poi allestiti alcuni spazi ludici in cui i più piccoli potranno colorare dei disegni per i loro padri e non mancheranno il trucca bimbi, la baby dance, il clown-magic show e spettacoli di magia, per animare la strada e rallegrare le famiglie. L’appuntamento è promosso dal Comune insieme al Duc-Distretto Urbano del Commercio, alla delegazione lissonese di Confcommercio e ai negozianti di via don Minzoni. "Un’idea – raccontano – diventata realtà grazie alla collaborazione con la Fiera dei Mercanti, associazione di operatori su aree pubbliche". L’evento, aperto liberamente a tutti, sarà "un momento di aggregazione per la città, che coinvolgerà il centro allargato – spiega Alessandro Fede Pellone, segretario di Confcommercio Unione Commercianti di Monza e circondario –. È un’occasione per rivitalizzare il commercio di quartiere e per intrattenere grandi e piccini". "Dopo anni di restrizioni dovute all’emergenza sanitaria – sottolinea la sindaca Laura Borella – abbiamo voluto creare un’occasione di aggregazione per adulti e bambini, che fosse in grado anche di valorizzare i negozi di vicinato".

Fabio Luongo