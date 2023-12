Una discoteca speciale. I ragazzi di Facciavista fanno ballare il “salotto“

Fine settimana dedicato ai giovani e all’inclusione in centro a Monza. È la serie di iniziative di punta del Carlo Alberto District, l’alleanza tra commercianti, Comune e rete Tiki Taka per “sponsorizzare“ lo shopping, la cultura, la musica e la bellezza. Si comincia questa mattina con gli aspiranti chef e barman della scuola Paolo Borsa (azienda speciale del Comune) che dalle 9.30 alle 12 offriranno la colazione per tutti coloro che si trovano in centro per lavoro e shopping. Saranno 23 gli studenti delle classi seconde di cucina e sala bar che prepareranno biscotti, cioccolata calda, té, vin brulé in una cucina all’aperto sotto l’Arengario per augurare buone feste a tutta la città. Dalle 16 i ragazzi delle associazioni Facciavista (che segue giovani con autismo) e Il Veliero (ragazzi Down) saranno sempre all’Arengario per la seconda edizione del Dj set inclusivo AutPop Festival, con l’aiuto dei deejay professionisti di Radio Dj e M2O. I ragazzi si sono preparati con il dj Shorty (al secolo Francesco Sortino).

"È bello vederli in azione pieni di entusiasmo esplorare nuove competenze – racconta Shorty –. Dopo l’evento zero ai Boschetti reali saremo in centro a Monza con altri colleghi a rotazione, Rino Sparacino, Danny Omich, Duappo, Dj Funky (Antonio Turati) ed io. Insieme a Dj Funky abbiamo preparato i ragazzi, insegnando loro le tecniche base di utilizzo della consolle, il lancio del disco, come mixare e quali tasselli muovere insieme. Saremo in consolle accanto a loro, ma sono i ragazzi i protagonisti. Sarebbe bello – auspica il deejay –, dopo un periodo di formazione, creare un circo itinerante nelle piazze, una “One night“ dei ragazzi che sviluppano la loro passione". Un’altra idea, come sviluppo dell’AutPop Festival, è quella di istituire una giornata delle associazioni, con Dj set finale.

Sarà con loro anche Radio Freedom di Brugherio, creata dall’associazione Flipness che insieme alla cooperativa Il Brugo ha dato vita alla street radio inclusiva con 15 ragazzi tra abili e disabili. Flipness (nata in memoria di Filippo Schiaffino) propone ai giovani diversi corsi professionalizzanti tra cui un percorso introduttivo di regia radiofonica e un corso da Dj. "Sarà il Dj set più inclusivo d’Italia – commenta l’assessore al Welfare Egidio Riva –, abbiamo appoggiato l’iniziativa di Carlo Alberto District, che esalta la bellezza del centro di Monza, all’insegna dell’inclusione. Queste giornate sono occasione per promuovere la raccolta fondi, per mettere in campo numerose iniziative per bambini e ragazzi". Domani saranno ancora in piazza i ragazzi de Il Veliero con le Christmas Carols sempre all’ombra dell’antico palazzo comunale.