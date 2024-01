Una direzione tutta al maschile . Tersalvi sceglie la squadra:: "Alto profilo ed esperienza"

Una direzione strategica tutta al maschile per Carlo Tersalvi (nella foto), tre uomini lo affiancheranno infatti alla testa dell’Asst Brianza: il rianimatore Michele Sofia è il nuovo direttore sanitario aziendale, sostituirà Giovanni Monza in partenza per Lodi, ha già ricoperto lo stesso ruolo in Ats Bergamo e in passato si è occupato di cure palliative e terapia del dolore: prima all’ospedale di Legnano e poi nell’azienda Rhodense Ovest Milano.

L’ex direttore generale del Comune di Bergamo Ivan Alessandro Mazzoleni è il nuovo direttore amministrativo: raccoglie il testimone da Roberta Labanca ora alla testa dell’Asst Melegnano-Martesana, lui in precedenza era stato alla guida dei servizi sociosanitari dell’Asst Sette Laghi di Varese.

Infine, Antonino Zagari, neo direttore sociosanitario, già dirigente in Ats Brianza e responsabile del distretto sociosanitario di Seregno, prende il posto di Guido Grignaffini, diventato direttore generale a Lodi.

In passato ha ricoperto lo stesso ruolo di oggi al Fatebenefratelli-Sacco di Milano e all’Asst della Valtellina e dell’Alto Lario. I tre manager nominati da Tersalvi si insedieranno ufficialmente in via Santi Cosma e Damiano, a Vimercate, il 16 gennaio; due giorni dopo saranno presentati al gruppo dirigente e al Collegio di direzione dell’Asst.

Ad attenderli, tante sfide. La prima è quella di tagliare le liste d’attesa che fanno infuriare i pazienti. "Le persone che mi saranno accanto nel corso del mandato - spiega il direttore generale Tersalvi - hanno un alto profilo professionale e un’importante esperienza maturata all’interno del sistema sanitario e sociosanitario lombardo.

Sono sicuro che l’azienda nel suo complesso abbia le competenze giuste per sviluppare e potenziare i presidi - ha detto il nuovo dirigente della struttura sanitaria - per dare risposte adeguate alla domanda di salute di un territorio vasto e complesso con quasi 900mila abitanti che chiede cure all’altezza delle aspettative".

Un auspicio e una certezza. Questo è il compito che "dobbiamo affrontare e sono pronto a svolgerlo con la passione e l’entusiasmo che ho sempre messo nel mio lavoro".

