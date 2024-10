Una camminata a suon di musica ricordando Marta

Walk & Music è un evento in cui si cammina in gruppo al ritmo di musica: non potrebbe esserci un modo migliore per ripartire nel segno di Marta Roncoroni. Dopo la pausa estiva, l’associazione voluta dalla famiglia della ragazzina monzese per aiutare la neurorianimazione dell’ospedale San Gerardo, riparte alla grande.

L’evento infatti è già sold out: cento le persone iscritte per la passeggiata che, ricordando tutta la voglia di vivere della quindicenne Marta, contribuiranno alla raccolta di fondi per quel reparto ospedaliero che l’ha ospitata fino all’ultimo. "Niente di complicato o acrobatico – racconta sulla pagina dell’associazione attraverso mamma e papà –. Ho visto che in vacanza vi siete dimenticati di quella famosa dieta e dei buoni propositi, quindi solo cose soft, per adesso. Sarà l’occasione per rimettere in moto il fisico in vista dell’autunno ascoltando dei pezzi che amavo particolarmente".

L’appuntamento, in collaborazione con Equilibrium 3H, è per domenica alle 9.30, nel giardino dell‘oratorio di San Giuseppe, ingresso via Guerrazzi, a Monza. Lì si ritireranno le cuffie (costo 15 euro, comprensivo di una quota per l’associazione), previa compilazione di una liberatoria.

Alle 10 inizierà l’attività. La chiusura è prevista per le 11.30. Quel giorno l’associazione sportiva Baita di San Giuseppe festeggerà i 50 anni, per l’occasione saranno allestiti banchetti per chi vorrà rifocillarsi.