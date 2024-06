Una caccia al tesoro dell’arte e visite guidate

Un pomeriggio in cui trasformarsi in veri e propri detective dell’arte, tra indovinelli da risolvere e un’avventurosa caccia al tesoro che si snoderà tra sculture monumentali e un grande parco. E poi le visite guidate a una collezione che raccoglie alcuni capolavori di maestri internazionali del secondo ‘900 e una mostra dedicata a uno dei maggiori scultori italiani contemporanei. Sarà questa la domenica del Rossini Art Site, il parco-museo di Briosco. Domani alle 15.30 si terrà la “Caccia al tesoro di inizio estate“, rivolta a bambini e famiglie: per festeggiare l’arrivo della bella stagione e la fine delle scuole si andrà alla ricerca di un tesoro nascosto tra le opere della collezione, con indovinelli da sbrogliare e dettagli curiosi da scoprire aguzzando la vista.

Contemporaneamente ci sarà una visita guidata alla Collezione Rossini, per conoscere da vicino sculture giganti en plein air realizzate da artisti come Bruno Munari e Giò Pomodoro, Fausto Melotti e Pietro Consagra, oltre che da nomi internazionali come César, Jean Tinguely, Hidetoshi Nagasawa e Franz Stahler, tra esponenti dell’Astrattismo Concreto e del Nouveau Réalisme. Per entrambe le attività prenotazione obbligatoria a info@rossiniartsite.com. Fino al 21 luglio, inoltre, si potranno ammirare le opere della mostra “Andrea Cascella - Incastri Vitali“, un’esposizione che propone le creazioni del celebre scultore di origini pescaresi.

F.L.