Una biblioteca da record: gli accessi crescono del 10%

Un totale di 117.861 accessi nel corso dell’anno, con una media di 402 al giorno. Grandi numeri per la biblioteca civica “Ettore Pozzoli“ nel 2024. Dati da record, rivelati dal Comune, che testimoniano la crescita della struttura e la qualità di un servizio sempre molto apprezzato. I 402 accessi quotidiani, da soli, confermano il bel lavoro svolto nel tempo: corrispondono a un aumento del 10%.

Durante l’anno sono 6.051 gli utenti che hanno preso in prestito almeno un libro. I titoli prestati sono stati complessivamente 104.716. Merito anche delle attività di promozione della lettura, che hanno visto una straordinaria partecipazione: 6.279 persone hanno preso parte agli eventi organizzati dalla biblioteca, quasi il doppio rispetto al 2023. Si contano anche 5.668 le persone che hanno utilizzato la sala studio; sono 1.240 le persone che hanno utilizzato le postazioni internet.

La biblioteca è anche responsabile della gestione dell’archivio storico comunale, con 189 documenti forniti nel 2024, di cui 114 a utenti privati e 75 a uffici comunali. "La biblioteca civica - afferma Federica Perelli, assessora alla Cultura - implementa la propria funzione culturale ampliando l’offerta sia in termini di estensione oraria, sia in termini di arricchimento di proposte tematiche e occasioni aggregative. E a breve ci sarà un ampliamento anche degli spazi, con la piena fruibilità del giardino completamente riqualificato. L’obiettivo è articolare un programma che avvicini più persone possibili, in particolare i più giovani. Siamo al lavoro per una biblioteca sempre più accogliente".

La biblioteca è aperta 35 ore settimanali. Ospita 92.140 documenti, tra cui libri, dvd, audiolibri, cd musicali, giochi da tavolo e 69 riviste in abbonamento.

Gualfrido Galimberti