Un viaggio nel paese col romanzo storico di Annalinda Buffetti

La Brianza medievale e quella dei tempi del Covid, la Lissonum del Trecento, all’epoca della peste, e la Lissone di oggi, in un romanzo che si muove tra passato e presente, in un viaggio alla scoperta delle radici e di come si viveva sul territorio secoli fa, attraverso la storia di una famiglia. Domani alle 21 nella sala polifunzionale della biblioteca civica di piazza IV Novembre la scrittrice lissonese Annalinda Buffetti parlerà del suo ultimo romanzo dal titolo “Ritorno a Lissonum“. L’evento concluderà la rassegna dedicata agli autori locali “Lissone Scrive“, organizzata dal Circolo culturale e sociale don Ennio Bernasconi. L’ingresso è libero. Buffetti, che è stata maestra elementare in città, ha già all’attivo diversi romanzi.

F.L.