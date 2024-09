Un tuffo nel Trecento fra sbandieratori danzatrici e falconieri

Salto indietro, per una notte Vimercate torna a essere Vicus Mercati. Atmosfere dal XIV secolo per la kermesse che il 21 settembre trasformerà il centro in corte con sbandieratori, falconieri, equilibristi, spadaccini, danzatrici del ventre, fachiri e uno spettacolo finale con il fuoco. Tutto come allora, suggestioni e corteo in costume d’epoca per regalare al pubblico l’atmosfera del tempo. L’iniziativa è firmata dal Comune con Confcommercio e patrocinata dalla Regione. Una festa per grandi e piccini che potranno divertirsi con laboratori e giochi in legno. Negozi aperti e bancarelle da via Cavour, a piazza Roma, a via Vittorio Emanuele dalle 17.30 alle 23.30. Pomeriggio e serata non stop tra stand gastronomici. Tutto tutto rimanda all’età di mezzo, il centro, con i suoi affreschi e le volte gotiche negli edifici a cortina, la Collegiata di Santo Stefano, sede della potente pieve cittadina, l’oratorio di Sant’Antonio a metà di via Cavour. "Un appuntamento che offre opportunità di socializzazione e ricadute economiche positive", dice l’assessora Vittoria Gaudio. "Questi momenti aiutano a rinsaldare le relazioni con le istituzioni e a sensibilizzare verso politiche di attenzione per esercenti e artigiani", sottolinea Alessandro Barbone, presidente dei commercianti. Bar.Cal.