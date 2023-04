Un tuffo nel Medioevo fra duelli e antichi mestieri Gemellaggio culturale fra la Brianza e la Val di Non

Un gemellaggio culturale riporterà, per ventiquattr’ore, la città indietro nei secoli: domenica nel parco di Villa Sartirana,è infatti in programma Brianza Medievale Fraternitas.

Una vera e propria giornata d’altri tempi, con l’allestimento di un accampamento medioevale e di un quartiere delle arti e mestieri. Sarà visitabile con ingresso gratuito fin dalle prime ore del mattino fino al tardo pomeriggio. L’iniziativa è il frutto del patto di gemellaggio sottoscritto lo scorso anno dalla associazione Brianza Medievale-Compagnia del Corvo di Giussano con l’associazione culturale Arzbeg che ha sede nel Comune di Novella (Trento). E a testimoniare questa salda amicizia ci sarà anche la delegazione istituzionale: alla giornata parteciperanno anche amministratori comunali che arrivano dalla Val di Non. Sarà ospitata in sala consiliare per un momento di conoscenza reciproco attraverso il racconto delle vetrate di Aligi Sassu. Per il grande pubblico la giornata sarà l’occasione per immergersi in una atmosfera di altri tempi, per assistere alla vita quotidiana del Medioevo: cavalieri, arcieri ed armati racconteranno le loro gesta insieme ai cavalieri degli ordini monastici esistiti nell’epoca delle crociate; artigiani e artisti riprodurranno i mestieri, con i materiali e le attrezzature utilizzate a quel tempo.

G.G.