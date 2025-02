Un tecnico di tarature per collaudi e analisi

Media azienda del settore collaudi ed analisi tecniche di prodotti con sede a Monza cerca un collaboratore da inserire nella posizione di tecnico tarature. La nuova risorsa si occuperà della gestione dell’attività di taratura, di strumentazioni e macchine di prova prevalentemente in sede con possibilità di trasferte ove pianificato. Si richiede esperienza di più di 2 anni come tecnico di taratura su strumentazioni relative a una o più delle grandezze, pressione, momento torcente, forza, deformazione, durezza, diploma o laurea triennale in ambito tecnico, conoscenza e competenza del pacchetto Office, capacità di lavorare in gruppo, patente B. Si offre contratto a tempo indeterminato full time da lunedì al venerdì con orario 8.30 - 17.30. Termine per la candidatura 20 febbraio. Inviare curriculum a ido.monza@afolmb.it, citando il riferimento dell’annuncio di lavoro 33JAN252/2.1.