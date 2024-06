Un tappo alla rete idrica. Cantiere e disagi fino ad agosto tra la stazione e la Valassina

Un tappo alle perdite d’acqua, che per la rete idrica vecchia e rovinata fanno sprecare ogni giorno preziosi litri di oro blu. Uno stop che arriverà con due interventi importanti a Lissone e a Macherio, finanziati all’interno del maxi piano da 60 milioni di euro con cui l’azienda sta rinnovando gli acquedotti brianzoli. Entrambi i cantieri scatteranno da lunedì, con un impatto significativo anche sulla viabilità. A Lissone i lavori interesseranno la trafficatissima via Carducci, l’arteria che collega la zona della stazione ferroviaria con la Valassina. Le opere prenderanno il via nel tratto compreso tra il semaforo del sottopasso ferroviario e la rotonda all’incrocio con via Pellico. Le lavorazioni saranno realizzate con la tecnica dello scavo a cielo aperto e gli interventi andranno avanti per circa due mesi e mezzo.

"Le attuali condutture – spiegano dalla società idrica – sono soggette a perdite e quindi non più idonee a garantire un servizio efficiente e di qualità, saranno dismesse e sostituite da tubazioni più resistenti". Per ridurre il più possibile i disagi al traffico, BrianzAcque e Comune hanno concordato una viabilità alternativa, così da assicurare sempre i collegamenti tra la Statale 36 e il centro città. Per questo via Carducci diventerà temporaneamente a senso unico in direzione sud, in uscita da Lissone verso la Valassina, mentre chi deve entrare in città dovrà seguire un itinerario di deviazioni. Sempre a Lissone un’altra tranche di lavori sulle reti idriche coinvolgerà, nella seconda parte dell’anno, via Origo e via Gramsci, accanto al municipio, mentre tra fine anno e inizio 2025 toccherà a via Pacinotti. A Macherio invece i cantieri interesseranno 5 strade, tra cui due tratti di provinciali: gli operai saranno al lavoro sulla Sp6 Monza-Carate, dalla rotonda con via Regina Margherita fino a poco oltre l’incrocio con via Mascagni, e sulla Sp173, dall’incrocio con via Galilei alla rotonda con via Volta. Le altre strade coinvolte saranno la centrale via Italia, via Libertà e via Laghetto. L’intervento, dal costo di oltre 547mila euro, consisterà nella rimozione delle vecchie condotte rovinate e nella loro sostituzione con 800 metri di nuove tubature, con lavorazioni a cielo aperto che dureranno 4 mesi.