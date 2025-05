Un sindaco super patentato: "Non saremo mai un dormitorio"

Grazie al suo lavoro ha avuto la possibilità di conoscere profondamente il tessuto sociale della città, di osservarne i cambiamenti, le esigenze e il grande senso di comunità. Michele Messina, sindaco da circa un anno, vive a Muggiò dal 1968, quando la famiglia si trasferisce in Brianza dalla Sicilia.

"Mio padre era già proprietario di una scuola guida nella nostra terra d’origine e, una volta giunto al nord, iniziò come dipendente in un’autoscuola locale per poi diventarne proprietario. Fin da giovane ho seguito le sue orme: terminata la terza media, iniziai a lavorare al suo fianco. Le risorse economiche erano limitate, ma nonostante ciò decisi di continuare gli studi frequentando la scuola serale, riuscendo così a ottenere il diploma. Nel corso di oltre quarant’anni di attività come insegnante di scuola guida, ho avuto il privilegio di accompagnare migliaia di cittadini muggioresi nel percorso per il conseguimento della patente. Un ruolo che mi ha permesso di conoscere bene la città che oggi governo".

Perché vivere a Muggiò è una scelta positiva?

"Innanzitutto perché è una città tranquilla, con un basso tasso di criminalità. È ben collegata: dista solo mezz’ora da Milano e si trova alle porte della Brianza, posizione ideale per chi cerca equilibrio tra vita urbana e residenziale. Muggiò inoltre vanta importanti aree verdi, tra cui il parco della splendida Villa Casati Stampa di Soncino, cuore storico e culturale del paese. A questo si aggiungono altri luoghi di interesse come Palazzo Brusa, il Mausoleo Casati e le chiesette storiche che testimoniano le profonde radici culturali della nostra comunità".

E per quanto riguarda i servizi?

"La città offre tutti i servizi scolastici fondamentali per accompagnare un bambino nella sua crescita, dall’infanzia fino alla maggiore età. Questo aspetto è fondamentale per le famiglie che vogliono stabilirsi in un luogo dove i figli possano crescere serenamente, con opportunità educative a portata di mano. Anche dal punto di vista sportivo, Muggiò è una città viva e dinamica. Sono presenti strutture e associazioni che permettono ai cittadini di praticare numerose discipline: calcio, pallavolo, pallacanestro, atletica leggera, ma anche attività meno comuni come nuoto, equitazione e rugby. Non mancano le eccellenze: nel tempo, la nostra città ha dato i natali a campioni nella ginnastica, nel ciclismo, nel fioretto, e oggi può vantare un campione del mondo Under 21 di karate".

Naturalmente esistono anche criticità, quali in particolare?

"Una delle più rilevanti riguarda la viabilità: Muggiò è attraversata ai lati da importanti tangenziali, come la Monza-Lecco, che nelle ore di punta creano significativi disagi. Come amministrazione, stiamo lavorando per individuare soluzioni efficaci a questo problema. Un’altra sfida è quella di superare l’immagine di paese dormitorio, dando nuova vitalità alla città e ai suoi spazi. Fin dall’insediamento abbiamo promosso serate a tema, spettacoli teatrali e altre iniziative per coinvolgere attivamente i cittadini. Il nostro obiettivo è quello di valorizzare le associazioni locali e creare una rete culturale che accompagni Muggiò durante tutto l’arco dell’anno, rendendola sempre più una città viva, partecipata e orgogliosa delle sue radici". V.T.