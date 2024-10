Un salotto culturale apre in città. I musical in casa di Irene Carossia

La storia del musical da scoprire in un salotto artistico-culturale. Un concerto a inviti in un nuovo spazio di cultura in città, allestito in un vero e proprio salotto di casa. È l’originale iniziativa dal titolo “Le Muse in Salotto“, pensata dalla cantante e attrice Irene Carossia e che prenderà il via stasera. Dopo che la sede abituale del Crf-Centro di ricerca e formazione Carossia, in via Baccelli, è diventata inutilizzabile per problemi al tetto, è nata l’idea di dare vita a questa occasione di “condivisione intima“ dell’arte, creando un appuntamento culturale e musicale per ascoltare concerti e spettacoli dal vivo circondati da tele e dipinti di arte contemporanea: Carossia ha portato il pianoforte a gran coda dal palcoscenico del teatro al salotto di casa sua, che è anche la sede dell’associazione MeC Musica e Canto, e ha trasformato quello spazio in via Toniolo in un luogo che aprirà regolarmente una volta al mese, a inviti, ospitando eventi.

A inaugurare il progetto oggi alle 20 sarà il concerto dal titolo “Crazy world - Prospettive sul musical. Parole, voce, musica“, un’esplorazione del musical come genere che ha saputo raccontare la vita umana, le sue emozioni e la società. Protagonisti saranno Irene Carossia alla voce, Annalisa Ferrario al pianoforte e le attrici Luisa Caglio e Stefania Venezian nelle vesti di narratrici. L’idea è quella di rilanciare il secolare concetto di salotto culturale, dove incontrarsi e confrontarsi condividendo arte, musica e umanità, e contemporaneamente di far continuare così a vivere il Crf, trasformando una criticità in una possibilità.

L’intento è rinnovare quello che già in altre epoche storiche altre donne hanno fatto: aprire al mondo il proprio salotto raccogliendo chi vuole coltivare bellezza e conoscenza. Info a segreteria@crfcarossia.eu.