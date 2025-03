Un saggio prezioso sul fondo. Guglielmo Pacchioni

Del viaggio della Corona Ferrea per sfuggire ai Nazisti (Hitler nella foto) parla in maniera approfondita uno studio del 2011 sulla Rivista dell’Istituto per la Storia dell’Arte Lombarda dal docente di Storia dell’Architettura l’architetto e storico Ferdinando Zanzottera, che ha scandagliato le carte di Guglielmo Pacchioni, ex sovrintendente e storico d’arte che si era dedicato al recupero dei Beni culturali e artistici trafugati durante la Seconda guerra mondiale.

"È assieme veneranda reliquia cingendo uno dei chiodi che trafissero il Salvatore…": con queste parole si apre appunto la relazione redatta per la Soprintendenza milanese il 10 aprile 1941 e riservata alle carte private di Pacchioni conservate nell’omonimo fondo dell’Isal.

Da.Cr.