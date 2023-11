Un quarto d’ora di sosta gratis per due mesi

La novità è stata accolta favorevolmente: sono già tanti gli automobilisti che usufruiscono della sosta breve gratuita introdotta dall’amministrazione comunale in via sperimentale, che andrà avanti fino al 31 dicembre. Oltre un mese e mezzo ancora per valutare se proseguire in questa direzione o trovare una soluzione alternativa. Una misura voluta per soddisfare contemporaneamente due esigenze. Da un lato quella di chi deve lasciare in sosta l’auto per pochi istanti: il tempo di acquistare un giornale, un caffè al bar o fare una piccola commissione. Dall’altro lato, invece, la volontà di favorire le attività del territorio.

"Se il parcheggio a pagamento già non è accolto con favore – commenta il sindaco Giovanni Sartori – diventa addirittura fastidioso per quelle persone che devono prendere solo un caffè. Di fatto per spendere un euro al bar si ritrovano a spenderne due perché c’è anche la sosta. In molti casi la decisione è di andare altrove dov’è più facile trovare la sosta libera. Ecco, proprio per evitare queste situazioni e per andare incontro a quella grande casistica delle soste brevi, abbiamo deciso di introdurre questa novità. Fa piacere constatare che sta funzionando". Usufruire di questa possibilità è molto semplice: si va al parcometro e, come sempre, si inserisce il proprio numero di targa. Dopo aver validato i dati, si preme ancora una volta il tasto verde per ottenere il ticket senza introdurre la moneta. Il ticket va poi messo in vista sul cruscotto per lasciare l’auto in sosta gratuitamente per 15 minuti.

Veronica Todaro