Un quartetto d’archi per Giacomo Puccini tra arie e minuetti

Le musiche più belle di Puccini, spogliate dalle parole e rilette in trascrizioni per quartetto d’archi. Minuetti, arie dalla Bohème e Madama Butterfly fino al “Nessun dorma“. Il tutto accompagnato dal racconto della vita e delle opere del grande compositore. È il concerto spettacolo che si terrà domenica alle 17 al teatro Astrolabio di via Mameli a Villasanta, primo appuntamento della nuova stagione del festival itinerante Brianza Classica. L’evento “Puccini & Friends“ avrà per protagonista il The Palm Court Quartet formato da David Simonacci e Daniel Myskiv ai violini, Lorenzo Rundo alla viola e Giorgio Matteoli al violoncello, affiancati da Evy De Marco come voce narrante. Ingresso con prenotazione al 335/5461501.