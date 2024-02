Un pulsante d’emergenza per i postini

Davanti a un’emergenza basterà un semplice clic e arriveranno i soccorsi. Postini brianzoli più sicuri grazie alla tecnologia. Da oggi i 160 portalettere in servizio potranno contare, in caso di necessità, su un nuovo sistema di allerta, per chiedere aiuto in caso di malessere o di infortunio. Sarà possibile grazie alla funzione Sos appena installata sui palmari in dotazione, che permette di effettuare chiamate di emergenza e localizzare la persona. "La richiesta volontaria di soccorso si attiva cliccando per qualche secondo sul pulsante Sos, che connette il dispositivo alle sale di controllo, e può essere usata in caso di malessere o di infortunio – spiegano da Poste Italiane –. L’allarme può essere attivato in tutte le fasi lavorative del portalettere, sia durante la cosiddetta “Gita“, ossia l’itinerario quotidiano di consegne, sia nelle fasi preparatorie e nel rientro al Centro di distribuzione. Gli allarmi vengono gestiti direttamente dalle centrali di sicurezza di Poste".

"L’app è stata installata su tutti i palmari dei portalettere – sottolinea Claudio Bosurgi, responsabile delle security room di Poste – e consente loro di inviare richieste di soccorso. I palmari sono collegati con le 4 security room di Poste in Italia, così che le richieste vengano gestite in tempo reale. Ogni richiesta viene presa in carico, il portalettere viene contattato e se effettivamente sussiste una situazione di necessità vengono immediatamente chiamati i soccorsi attraverso le coordinate Gps".

