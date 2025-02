Un ponte con il Festival: "La nostra lega virtuale per gli amanti di Sanremo"

Sanremo chiama, Monza risponde. Grazie a una serata organizzata nello Spazio Manzoni16, domani alle 20.30 sarà possibile assistere in compagnia alla finale del Festival. L’iniziativa nasce ed è gestita da “Monza citofona Sanremo”, un progetto partito solo qualche settimana fa dall’idea di tre amiche monzesi appassionate di Festival, che sollecitate dal grande successo sui social della kermesse – con l’exploit da 5 anni a questa parte del FantaSanremo – hanno pensato di chiamare a raccolta tutti i cultori monzesi di quello che è tornato a essere un fenomeno sociale.

"L’idea è nata dopo aver aperto la nostra pagina Instagram e la nostra lega del FantaSanremo – spiega Alessandra Velardi, una delle tre founder di “Monza citofona Sanremo” (insieme a Monica Dongiovanni ed Eloisa Aimone) –. Data la passione che abbiamo percepito dai partecipanti, abbiamo deciso di creare questa sorta di ponte virtuale tra Monza e Sanremo, arrivando a prevedere dei premi per i vincitori della nostra lega". "Chi arriva primo si aggiudicherà un aperitivo per due persone alla vineria Bohème di via Bergamo – precisa l’organizzatrice –, il secondo un buono da spendere alla drogheria Cirla di via Zucchi".

Mentre sul maxischermo scorreranno le note da Sanremo, sarà possibile fare un aperitivo, magari commentando e confrontandosi con gli altri appassionati su performance dei cantanti, canzoni, look e aspettative di vittoria. Per partecipare, è possibile contattare le organizzatrici tramite il profilo Instagram @monzacitofonasanremo o tramite mail all’indirizzo monzacitofonasanremo@gmail.com.

A.S.