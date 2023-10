Un piano per la città in Villa Reale. Apre il Quartetto Werther finale coi Percussionisti della Scala

Al via la seconda edizione della rassegna “Un piano per la città” a cura dell’Associazione Musicale Rina Sala Gallo (già promotrice del Concorso Internazionale biennale Rina Sala Gallo). Grandi ospiti come il Quartetto Werther, il soprano Carolina Lopez Moreno e Young Sun Choi al pianoforte (I premio Concorso Sala Gallo 2022) e finale con i percussionisti della Scala, per un viaggio ispirato a viandanti di ieri e di oggi.

Si inaugura oggi alle 19, nel salone delle feste di Villa Reale a Monza, la seconda edizione della rassegna realizzata col patrocinio del Comune di Monza e della Reggia di Monza, intitolata “Out of Doors”, per raccontare il rapporto della musica con il viaggio, fisico e immaginario. L’apertura è affidata al Quartetto Werther, vincitore del Premio Abbiati della critica del 2020. I quattro giovani musicisti eseguono il Quartetto con pianoforte di Richard Strauss e il Quartetto con pianoforte n. 1 di Brahms. Il ciclo prosegue mercoledì 11, alle 19 col concerto del soprano Carolina Lopez Moreno in duo con la pianista Young Sun Choi, vincitrice del Primo Premio al Concorso Sala Gallo 2023. Gran finale alla Villa Reale mercoledì 25, sempre alle 19 con i Percussionisti della Scala. Accanto ai concerti in Villa Reale una serie di appuntamenti per la città. Mercoledì 18, il Concerto itinerante degli studenti del Liceo Zucchi nei saloni della Villa Reale in collaborazione con la Biennale di Monza. Lunedì 16, al Liceo Zucchi si terranno la Conferenza-concerto di Ivan Bašic, secondo premio al Concorso Sala Gallo 2022, che terrà nei giorni successivi (17-18 ottobre) una masterclass di pianoforte con gli studenti. Domani, il Quartetto Werther si esibirà anche per gli ospiti del Paese ritrovato, il primo villaggio in Italia dedicato alla cura di persone con forme di demenza e sindrome di Alzheimer. Ivan Basic terrà ancora un concerto allo Sporting Club di Monza il 19 ottobre. Ingresso libero con donazione volontaria all’Associazione Musicale Rina Sala Gallo, da effettuarsi in loco o tramite il sito della Fondazione di Monza e Brianza per sostenere questo progetto.