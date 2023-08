Un percorso giochi attrezzato a Giussano: divertimento per bambini nell'area Laghetto

GIUSSANO

Novità nell’area Laghetto di Giussano. C’è il via libera per la realizzazione di un nuovo percorso ludico per i più piccoli. L’opera, che prevede un esborso di 50mila euro, sarà finanziata con fondi regionali e verrà portata a termine entro la prossima primavera. Il percorso sarà collocato vicino all’area giochi già esistente e permetterà di stimolare l’agilità, la reattività e il senso di equilibrio dei bambini. La Giunta ha già approvato il progetto di fattibilità: obiettivo, valorizzare ulteriormente l’oasi cittadina e ampliare gli spazi di divertimento, ritrovo e gioco.

"L’intervento rientra nel programma di incremento dell’offerta ludico-ricreativa all’area verde attrezzata del Laghetto - spiega il sindaco Marco Citterio (nella foto) -. La posa di nuovi giochi e arredo contribuirà a rendere ancor più attrattiva un’area su cui abbiamo investito risorse del Comune e convogliato fondi della Regione". "Il progetto del nuovo percorso ludico al Laghetto si affianca alla realizzazione del nuovo bar, alla riqualificazione del parcheggio di via Stelvio, agli interventi su fontanili, sentieri e impianto di illuminazione - sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Giacomo Crippa -. L’impegno è di rendere l’oasi sempre più attrattiva per il territorio". A essere previsto è un circuito dinamico-sportivo nelle immediate vicinanze del parcheggio di via Stelvio, all’interno di un’area verde ombreggiata.

Il percorso, utilizzabile da più bambini contemporaneamente, permetterà loro di sviluppare le abilità personali. Ora verrà redatto il progetto esecutivo, che permetterà di assegnare i lavori, così da farli eseguire e completare entro la prossima primavera.

Son.Ron.