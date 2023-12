Un parcheggio e una strada per scuole e asilo

È in fase di apertura il nuovo parcheggio situato dietro alla scuola elementare ed è stato riqualificato il tratto di via Bertacciola che dallo stesso istituto scolastico conduce fino all’asilo nido. "Finalmente in questi giorni si apre il nuovo parcheggio, che servirà alle scuole della zona – affermano Angelita Perretta, assessora ai Lavori pubblici e Simone Carcano (nella foto), assessore all’Urbanistica – mentre l’asilo nido comunale Calicanto ha ora un nuovo accesso diretto da via Bertacciola, con una strada riqualificata. È un passo avanti nel cercare di rendere più fruibile le zone di interesse del paese, in questo caso le scuole e l’asilo nido comunale, e riqualificare zone del nostro territorio in maniera innovativa e funzionale, rendendole anche molto belle". L’intervento rientra nell’ambito delle compensazioni per l’insediamento del nuovo esercizio commerciale in via Desio. Si tratta della realizzazione di un’area verde, di nuovi posti auto, e di una sistemazione della strada sterrata esistente tra via Gramsci e via Bertacciola. La strada è realizzata con tecniche di moderazione del traffico, dotata di percorso ciclopedonale, marciapiede e nuovi stalli per gli utenti del polo scolastico. Un’area di circa 2.500 metri quadrati, che il Comune ha chiesto al privato di acquisire e di cedere a titolo di compensazione ambientale, con la realizzazione di un parco che andrà ad ampliare il giardino della nuova scuola primaria. L’intervento prevede il mantenimento delle alberature esistenti di maggior pregio e la realizzazione di un nuovo parcheggio a uso pubblico lungo la via Bertacciola di circa 30 posti. Veronica Todaro