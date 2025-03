Un omaggio alla musica italiana. Canzoni indimenticabili al Binario 7

Spettacoli per grandi e piccini il prossimo fine settimana al teatro Binario 7. Sabato 8, alle 21, il trio “Classic & Jazz“ torna con un omaggio alla musica italiana: “Le grandi stagioni della canzone italiana“, in sala Chaplin. Il gruppo esplora in modo raffinato i grandi momenti della canzone italiana del Novecento, da Giovanni D’Anzi a Pino Donaggio. Verranno ricordati Claudio Monteverdi, “Sì dolce è il tormento“, Antonio Vivaldi “Sovente il sole“, Cesare Andrea Bixio “Parlami d’amore Mariù“, Bruno Martino, “Estate“, Carlo Alberto Rossi “E se domani“ e poi dagli anni ‘60 e ‘70 Sergio Endrigo con “Io che amo solo te“, Fred Bongusto “Spaghetti a Detroit“, Gino Paoli “Una lunga storia d’amore“, per chiudere con Ennio Morricone. Biglietto 15 euro. Domenica 9, alle 16, nuovo appuntamento per “Teatro+Tempo Famiglie“, con “Il gatto con gli stivali“. Età consigliata: dai 4 ai 10 anni. Biglietti: adulti 8 euro, under 14 a 4 euro.