Tir si ribalta e perde il carico, caos sull’A4: oltre 10 chilometri di coda verso Milano

Bergamo – Coda di oltre 10 chilometri sull’A4 Milano-Brescia in direzione Milano, nel tratto compreso fra Grumello e Bergamo, a causa di un incidente in cui è rimasto coinvolto un tir che si è ribaltato e ha perso il carico.

L’incidente si è verificato intorno alle 8.45 e presto si sono formate code, in uno dei tratti autostradali più trafficati della Lombardia, in un orario di punta. Per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della carreggiata, in direzione Ovest il traffico defluisce su una sola corsia. A chi viaggia verso Milano, Autostrade per l’Italia consiglia di uscire a Grumello e rientrare in autostrada a Bergamo dopo avere percorso la viabilità ordinaria. Per le lunghe percorrenze, il consiglio è quello di percorrere la A35 Bre-Be-Mi e successivamente la A58 Tangenziale est esterna di Milano. Si registrano code per i curiosi anche in direzione opposta, verso Brescia, nel tratto compreso tra Bergamo e Seriate.

Il tir trasportava barre in ferro, che si sono disperse lungo tutta la carreggiata, fortunatamente senza colpire altri mezzi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del 2° Tronco di Milano di Autostrade per l'Italia, impegnato nelle operazioni di recupero del materiale disperso nell'incidente.