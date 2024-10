Un nuovo ambulatorio. Il medico se ne va. Al suo posto un’équipe

Un altro medico lascerà Lazzate nei prossimi giorni e per questo Ats, sollecitata dal Comune, ha concesso l’apertura di un nuovo Ambulatorio medico temporaneo, il secondo nello stesso ambito territoriale, dopo quello aperto a Ceriano Laghetto. Nella nuova struttura i pazienti troveranno medici a rotazione. Dopo una cessazione per pensionamento avvenuta in estate, ora ad andarsene è un medico giovane, che era arrivato a Lazzate qualche anno fa dalla Campania, accolto con affetto dai residenti, che purtroppo deve tornare vicino a casa per gravi motivi familiari. La vicenda è stata spiegata dal sindaco Andrea Monti, a cui lo stesso medico, dottor Doroteo Panaro aveva anticipato la dolorosa decisione qualche settimana fa. "Il dottor Panaro mi ha comunicato circa un mese fa che avrebbe cessato la sua attività di medico a Lazzate a causa di gravi motivi familiari che lo hanno costretto a prendere questa decisione per lui particolarmente dolorosa" ha spiegato il sindaco, ringraziando il medico per la correttezza dimostrata nei confronti dell’Amministrazione comunale, avvisata in anticipo così da poterle permettere di trovare una soluzione.

"Purtroppo, la soluzione più naturale, ovvero quella di assegnare i posti vacanti ad altri medici, è in questo periodo la più difficile da attuare per la cronica carenza di neo-laureati che scelgono la carriera di medicina generale. Un problema largamente diffuso a livello nazionale" ha spiegato Monti. Così, resta la soluzione dell’Amt per il quale l’Amministrazione comunale ha messo a disposizione l’ambulatorio di via Trento e Trieste, già utilizzato proprio dallo stesso dottor Panaro. Il nuovo Amt sarà a disposizione di tutti i pazienti che oggi non hanno ancora un medico assegnato e sarà aperto cinque giorni a settimana. Questo risultato consente di dare risposta ai pazienti di Lazzate e della vicina Misinto già oggi “scoperti“ e costretti a recarsi a Ceriano Laghetto.