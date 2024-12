Un Natale tutto da leggere. Un carico di libri in dono. I bambini in ospedale sorridono

Babbo Natale e tante fiabe sono arrivati al San Gerardo! Ieri mattina i pazienti dei reparti di Pediatria e Neuropsichiatria infantile dell’ Irccs San Gerardo hanno ricevuto una sorpresa. Un carico di libri per tutti i gusti è stato loro consegnato grazie a un’iniziativa promossa dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Monza e della Brianza (OMCeOMB) che, a sua volta, ha ricevuto una generosa donazione di circa 200 libri per bambini e ragazzi: fiabe e racconti che aiuteranno a evadere per un attimo dalla fastidiosa routine delle cure.

Il presidente dell’ OMCeOMB Carlo Maria Teruzzi ha ringraziato il donatore che ha permesso di organizzare un momento di festa per i bambini, durante la quale sono stati consegnati i libri ai giovani ricoverati. L’iniziativa è stata coordinata dalla dottoressa Silvana Torlasco consigliere dell’Ordine dei medici, in collaborazione con la segreteria: i libri sono stati impacchettati con cura, divisi per età, dai 3 ai 15anni, e trasportati all’Ospedale per essere poi distribuiti.