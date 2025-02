Un Giro d’Italia da applausi. La città si prepara alla festa

Tutta la città coinvolta, letteralmente, nell’arrivo di tappa del prossimo 29 maggio. Non solo lo striscione del traguardo, posizionato in Corso Roma, ma un circuito cittadino da ripetersi due volte, passando da Corso Roma, Corso Libertà, Piazza Vittorio Veneto, Via Torrazzo, Via Garibaldi, Via Barbarossa, Via San Carlo, Via Dei Mille, Via G. De Medici, Via Po, Via Trento, Via Don Luigi Viganò, Seregno (Via Colzani, Via Ripamonti, Via Bacone), Via Cassina Savina, Via Tazzoli, Viale Rimembranze, Via Del Carso, Via Pogdora, Via Padova, Via Trento, Via Molino Arese, Via Monte Resegone, Via San Luigi, Via Manzoni, Tangenziale Sud Via Col Di Tenda.

In piazza XXV Aprile sarà allestito il villaggio con eventi e animazione dedicato ad adulti e bambini a cura di RCS Sport e il podio premiazioni. Ma tutto il percorso di avvicinamento alla data storica per Cesano Maderno sarà caratterizzato da iniziative di promozione e di richiamo dell’evento sportivo. Dal mese di marzo sono previste anche le inaugurazioni di due nuove piste ciclabili, verso Seregno e verso Bovisio Masciago, iniziative legate al sociale e al benessere fisico, la mostra “Ladri di Biciclette“, fotografie del Neorealismo nell’Italia della Rinascita, Palazzo in rosa, balconi in rosa e vetrine in rosa dal 2 al 29 maggio, Camminata in rosa delle scuole dell’Infanzia nel Giardino di Palazzo Arese Borromeo, presentazione del libro “Il Giro d’Italia Illustrato“ di Marcarini e Cervi, la mostra fotografica “Due ruote in rosa“ di Fabrizio Delmati, la Notte in Rosa nel Centro storico il talk “Storie di olimpionici a due ruote“.

L’altra sera in auditorium è stato anche presentato il logo della città di tappa, con la facciata stilizzata di Palazzo Borromeo e le due “O“ finali del nome del città che diventano due ruote di bicicletta e insieme il simbolo dell’infinito che rappresenta il trofeo del Giro.

A sostegno dell’evento e di tutte le manifestazioni collaterali, fino al 15 marzo è attivo l’avviso pubblico indetto dal Comune per l’adesione degli sponsor, ma sono già numerose e prestigiose le realtà imprenditoriali e commerciali che hanno aderito all’iniziativa garantendo la copertura degli ingenti costi di organizzazione.