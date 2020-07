Fino ad aprile ci penserà una ditta di Milano. Così saranno scongiurati blocchi o sospensioni nella fornitura di calore alle case e alle scuole. Nel frattempo il Comune avrà i mesi che servono per preparare i documenti necessari e svolgere una gara pubblica di concessione dell’impianto, per aggiudicarne la gestione per tutti i prossimi anni. Dall’inizio di questo mese e fino al 30 aprile 2021 sarà la Co.s.fen Consorzio Stabile a occuparsi del cogeneratore per il teleriscaldamento del quartiere don Moscotti, rimasto orfano di un conduttore dopo che l’azienda piemontese che l’aveva costruito alcuni anni fa è stata dichiarata fallita dal tribunale.

Il Comune ha affidato nei giorni scorsi alla nuova impresa la gestione temporanea della struttura di via Perosi, a cui sono allacciate le palazzine di edilizia popolare del rione Aler, il centro scolastico composto dagli istituti superiori lì accanto, le elementari Buonarroti, la materna e l’asilo nido Tiglio e il campo sportivo di via dei Platani. Realizzato nell’ambito del Contratto di Quartiere, il maxi-piano di riqualificazione del rione Aler di via Di Vittorio, l’impianto di cogenerazione era rimasto fino al 30 giugno, su autorizzazione del tribunale, provvisoriamente nelle mani della curatela fallimentare della ditta precedente. F.L.