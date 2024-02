Un flashmob per la pace

Ieri mattina, il centro di Monza è stato animato da un flashmob di cittadini che chiedevano il "Cessate il fuoco" di tutte le guerre, con particolare riferimento alla Palestina. Ciascuno dei 14 partecipanti al flashmob silenzioso recava una lettera dell’appello esortante alla pace. Si trattava di un’aggregazione di cittadini riunitisi spontaneamente, cogliendo l’appello del Gruppo Donne in Cammino per la pace. "Siamo circondati da guerre che causano stragi di bambini in Ucraina, in Sud Sudan, Congo, Siria, Yemen. Stiamo assistendo impassibii a un genocidio in Palestina"