Un flash mob contro le merci contraffatte

Ci saranno pure una maglietta “Lissone #nofake“ e un flash mob. Esperti della lotta contro le merci contraffatte e rappresentanti delle eccellenze del territorio insieme in piazza per una giornata, con attività e momenti informativi, per dire no alle copie falsificate e alle imitazioni dei prodotti, in special modo nel campo alimentare e nel settore della moda. Sono le iniziative che daranno vita domani dalle 15 alle 18 nella centralissima piazza Libertà alla “Giornata contro la contraffazione“, voluta da Comune, Unione Commercianti-Confcommercio e Apa Confartigianato per contrastare il fenomeno della vendita di falsi e promuovere la legalità. A spiegare i risvolti di queste frodi saranno gli uomini del Nucleo operativo anticontraffazione della polizia locale di Milano, rappresentanti di Federmoda, Confcommercio e Apa. A far provare le eccellenze genuine del territorio saranno la Gelateria Fiordilatte, la Famiglia Fossati e il Consorzio Produttori Luganega di Monza. Dalle 15 si potrà ritirare la maglietta “Lissone #nofake“, con cui partecipare alle 16.30 a un flash mob per la legalità.

F.L.