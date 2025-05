Un festival nel giardino segreto. Villa Sottocasa diventa palcoscenico

La grande musica nel Giardino segreto appena restituito alla città dopo un lungo restyling. Via al Festival Sottocasa, a Vimercate tre fine settimana di eventi dalle 10 al tramonto nel cuore verde della città, da sabato. Direzione artistica affidata a MusicaMorfosi, si chiude il 31 con i Grandi classici: concerti, visite visionarie, laboratori. Viola da gamba, clavicembalo e l’Orchestra Canova con musiche da Mozart a Vivaldi. E prima altri due weekend tematici, il primo dedicato alle percussioni, il secondo al pianoforte. Con artisti di caratura nazionale e internazionale e la possibilità di cimentarsi in prima persona con gli strumenti messi a disposizione. Diventa così realtà il sogno di far vivere questo spazio, il pubblico potrà godersi spettacoli emozionanti in una cornice unica fra cedri, ginko biloba, sofora, salici, pino nero, magnolie. Tra le chicche presenti all’interno del parco anche i resti della grotta, forse la traccia di una struttura architettonica del giardino delle origini e costruita artificialmente e la coffee house completamente restaurata. "Con il Festival Sottocasa in giardino ampliamo la proposta di eventi e possibilità di vivere in modo spettacolare i nuovi spazi di cui si è arricchita Vimercate - conferma Elena Lah, assessora alla promozione della Città -. In questo modo le stagioni dei vimercatesi possono essere piene di occasioni di stare insieme e vivere gli spazi pubblici all’insegna della bellezza di musica, arte e teatro".

Primo fine settimana con i Good vibrations, percussioni dal mondo con la Fondazione Tronci di Pistoia: risvegli e bagni sonori, performance itineranti, laboratori, “giro del mondo in 80 strumenti” e lezioni aperte. Il 24 e 25 maggio invece pianoforti protagonisti del weekend grazie alla collaborazione con Piano City Milano: sei pianisti tra classica e jazz, prove libere, concerti e una passeggiata teatralizzata con Arianna Porcelli Safonov. Il 31 maggio e 1 giugno performance e laboratori con strumenti antichi e orientali. In programma anche Giovanni Falzone e una promenade poetica con Franco Arminio, "iniziative per tutti, che stupiranno anche chi si approccia per la prima volta ad appuntamenti di questo tipo". Il programma completo è sul sito dell’amministrazione.