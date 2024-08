Un Ferragosto fra arte e cinema. Tutte le proposte e i musei aperti

Ferragosto tempo di mare e di monti. Ma anche per chi resta a Monza c’è modo di passare la giornata all’insegna di cultura e divertimento. Cinema gratuito alla Villa Reale. Durante il giorno, la Reggia è aperta ai visitatori, con prima visita della giornata a partire dalle 10.30 attraverso le sue 28 stanze tra appartamenti e sale: un vero e proprio viaggio nella storia dagli Asburgo ai Savoia. La visita inizierà dall’Atrio di ingresso; poi sarà la volta degli ambienti privati degli Appartamenti Reali di re Umberto I e della regina Margherita. Il percorso proseguirà nelle Sale di rappresentanza del Primo piano nobile, che più di tutte recano ancora le decorazioni neoclassiche. Si continua al secondo piano con l’Appartamento del Principe di Napoli, adattato dall’architetto Majnoni in occasione delle nozze di Vittorio Emanuele III, l’Appartamento della Duchessa di Genova e quello dell’Imperatore di Germania. Ultimi giorni per visitare la mostra “800 Lombardo. Ribellione e conformismo, da Hayez a Previati“, curata da Simona Bartolena all’Orangerie, prorogata fino al 1° settembre.

È prodotta e realizzata da ViDi cultural, creando una collaborazione tra Consorzio Parco e Villa e i Musei Civici di Monza, (anch’essi aperti) e Comune di Monza, col contributo di BPER Banca. Propone un viaggio nella pittura e nella cultura della Lombardia del XIX secolo, attraverso più di cento opere, tra dipinti, disegni e sculture da Hayez al Piccio, da Faruffini a Cremona, da Medardo Rosso a Previati e Segantini. Ingresso a prezzo intero 14 euro, ridotto: 12 (per ragazzi dai 13-18 anni, over 65, gruppi precostituiti di adulti oltre le 15 persone, possessori biglietto Villa Reale di Monza). Per chi presenta il biglietto, avendo già visitato i Musei Civici, il prezzo è scontato a 11 euro. I Musei Civici alla casa degli Umiliati oggi saranno aperti dalle 15 alle 18 e dalle 20 alle 23. Alle 16.30 è in programma la visita guidata alla sezione della mostra “800 lombardo“. Si crea un percorso affascinante che completa l’escursus storico artistico in parte sviluppato alla reggia, proponendo opere di Inganni, Mosè Bianchi, Pompeo Mariani, Eugenio Spreafico e gli altri protagonisti di una felice stagione artistica. Nel percorso sviluppato gli organizzatori hanno voluto riportare a nuova vita l’ideale legame tra la reggia e la città. Ci si può trattenere tra Parco e Villa Reale fino a sera. Infatti è aperto dalle 10 alle 20 il Bistrot reale. Poi si prosegue con il “Cinema sotto le stelle“, nel cortile d’onore del liceo Nanni Valentini, per la rassegna AriAnteo Cinema in Villa Reale. In particolare, questa sera la proiezione del film sarà gratuita. In programma alle 21 il film di animazione “Il mio amico robot“. Museo del Duomo regolarmente aperto dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Visite alla basilica di San Giovanni compatibilmente con le funzioni religiose.