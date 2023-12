Un investimento sulla tecnologia ma, soprattutto, un investimento per garantire la sicurezza dei cittadini. L’amministrazione comunale ha deciso di acquistare un etilometro di ultima generazione per aumentare la dotazione a disposizione della Polizia locale. Si tratta di “Saf’ir Evolution“, apparecchio portatile, veloce, preciso e affidabile, è omologato come etilometro probatorio, che si può custodire in una valigetta insieme alla stampante bluetooth.

Tutto, tra etilometro e stampante, per un peso complessivo inferiore a 2 chili, caratteristica che lo rende utilizzabile anche dagli agenti motociclisti. L’utilità, tuttavia, è ben altra: lo strumento è pronto per la prima misurazione a soli 90 secondi dalla sua accensione. Ora si attende il benestare del ministero per la consegna. V.T.