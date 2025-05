Un esercito di volontari in servizio

Oltre 50 agenti di Polizia locale, da Cesano Maderno e dai comandi di altri Comuni dislocati nei punti caldi del percorso, oltre 65 operatori volontari di Protezione Civile, più quelli dell’Associazione nazionale carabinieri a presidiare i varchi. Ben 30 i volontari della Croce Bianca di Cesano Maderno sul campo. Oltre 250 i volontari con la pettorina rosa, in servizio fin dal primo mattino per fornire informazioni, indirizzare il pubblico, aiutare persone in difficoltà. Per tutti la fornitura di un pranzo al sacco, a cura del Centro avanzato di comando stabilito nella centrale operativa della Polizia locale in via Fermi.

Questi i numeri delle persone che hanno reso possibile lo svolgimento dell’evento in città. Cesano Maderno si è fatta trovare pronta anche con 16 striscioni di arrivo di tappa, 50 stendardi, 7 totem “Cesano saluta il Giro”, 6.000 bandierine, 3.450 metri di rotoli rosa con l’immagine iconica del Giro d’Italia, 2.500 metri di festoni con bandierine, 500 vetrofanie con logo di tappa, numerosi banner verticali esposti sulle facciate della Sede comunale di Palazzo Arese Jacini e di Palazzo Arese Borromeo, 15 cartelli stradali agli ingressi della città con la scritta “Arriva il Giro” e 300 cartelli informativi con la scritta “Qui passa il Giro”. Una sfida tra gli esercizi commerciali del paese per decretare la vetrina più bella realizzata a tema, un coinvolgimento totale di persone emozionate, divertite e orgogliose anche di questo pomeriggio speciale in cui hanno potuto salutare più volte l’elicottero sopra le loro case che rimandava le immagini in mondovisione.

Ga.Bass.