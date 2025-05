I Pieri tornano con la hit “Summer pop”

Continua la scalata al successo della “singing family“ brianzola (di Bovisio Masciago), i Pieri, come si fanno chiamare sui social. Dopo “Panico“ e “Smemo“ papà Piero Betti, mamma Martina e le due bimbe dette “pierine“ hanno appena lanciato su tutte le piattaforme “Summer pop“, una hit estiva, tutta da ballare e cantare a squarciagola. "È un brano estremamente estivo - racconta Piero - dalle sonorità pop/dance/house, coinvolgente ed energico. La partecipazione straordinaria delle Pierine porta nel pezzo la leggerezza necessaria a rendere il beat fresco e attuale. ll brano, che dura 4 minuti, vuole essere la dimostrazione di un progetto musicale ben strutturato, che non teme i tormentoni estivi dei big della musica. Con questo brano vogliamo confermare che in un momento musicale fatto di testi pieni di parolacce e suoni estremamente simili, c’è spazio per una musica che oltre a far ballare, può essere cantata da tutti. Un sound adatto a spiagge, piscine, discoteche, ma anche oratori e centri estivi, perché il testo e le modalità abbracciano davvero tutti". È la storia di un’estate da vivere insieme, per costruire ricordi indelebili da portare sempre con sé. Piero Betti, creativo, la laureato in Scienze della comunicazione è responsabile di produzione nel mondo televisivo e Martina è responsabile della logistica nel mondo del design. Piero ha studiato chitarra e pianoforte, fonico esperto e attento a ogni dettaglio, mentre Martina ha studiato modern dance. Entrambi, sotto la guida di Alessandro Erba, produttore (titolare dell’etichetta Six Sound) e insegnante di canto accademico, stanno lavorando sulle voci. Emozionatissime le “pierine“, orgogliose di prendere parte al brano, studiano danza e stanno preparando la coreografia e il videoclip.

C.B.