Vertice coi sindacati in Assolombarda

"Vogliamo una manleva anche per i lavoratori, mentre martedì dovremo sudare sette camice per avere il premio di risultato". Così Pietro Occhiuto, segretario della Fiom-Cgil Brianza, alla vigilia dell’incontro in Assolombarda con i manager St. La data è il 3 giugno. Ma all’ordine del giorno "hanno inserito anche il piano industriale. Gli ripeteremo - aggiunge - che l’unica sede in cui discuterne è il Ministero. Il piano va riscritto a partire da un punto fermo: zero esuberi". Un obiettivo condiviso da Fim, Uilm, Usb e da tutte le sigle che da settimane hanno lanciato l’allarme sul destino del polo brianzolo.

Bar.Cal.