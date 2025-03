Un duo flauto e arpa alla scuola Paccini in una rassegna di musicisti dell’Est Europa

Un’immersione nelle musiche di grandi compositori classici dell’est Europa, tra pagine di Bela Bartok, Antonin Dvorak e Marin Goleminov, eseguite da un duo arpa e flauto. È il concerto che si terrà oggi alle 20.30 nell’aula polifunzionale dell’Istituto comprensivo Paccini di via Baracca a Sovico: a esibirsi sarà il duo “Vento dell’Est“, formato da Daisy Citterio al flauto e Viliana Dimitrova all’arpa. L’evento fa parte della rassegna concertistica “Musica a Scuola“, organizzata dall’Istituto Paccini in collaborazione con Comune, Pro Loco e Comitato Genitori Sovico. L’iniziativa, che è ormai una vera e propria tradizione per il paese, proseguirà martedì 11, sempre alle 20.30 nell’aula polifunzionale della scuola, con un concerto del chitarrista Alex Maltauro Berto in esibizione solista su brani di Bach, Handel e del francese Jean-Baptiste Besard, autore in bilico tra Rinascimento e primo Barocco. L’ingresso è gratuito ma con prenotazione anticipata obbligatoria scrivendo a rassegnaconcertisticapaccini@gmail.com.

F.L.