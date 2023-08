Un concerto oltre le barriere Sul palco di Monza i dj speciali

di Cristina Bertolini

Domenica 3, il 94° Gran Premio d’Italia si chiuderà con un evento musicale speciale all’insegna della solidarietà: l’ AutPop Festival, il DjSet inclusivo. Appuntamento dalle 18 alle 24, ai Boschetti reali, con un’esperienza emozionante che vedrà coinvolti dj famosi esirsi sul palco, affiancati da persone diversamente abili. L’iniziativa, che fa parte del Monza Fuori GP, è stata ideata da Associazione Facciavista (che offre esperienze di arte visiva ai ragazzi con autismo) e Il Veliero Monza (Compagia teatrale di ragazzi disabili) e ha l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale e celebrare la diversità, fornendo un palcoscenico a persone autistiche e con la sindrome di Down per esprimere la propria passione per la musica e mostrare il loro talento al pubblico. Nelle scorse settimane i ragazzi di Faccia Vista hanno partecipato ai corsi preparatori per Dj, con i professionisti di Radio Deejay e di M2O acquistando familiarità con consolle, campionatore e Groove Box, Mixer, Rock e Flight Case e non vedono l’ora di esibirsi.

Ben 13 Dj rinomati nel mondo della musica, provenienti da Radio Deejay e RadioM20, si esibiranno sul palco, creando un’atmosfera unica e coinvolgente. Alla consolle un Dj professionista insieme a un ragazzo o una ragazza “speciale” lavoreranno per creare un’esperienza musicale straordinaria. Venti i ragazzi del Veliero, ben avvezzi al palco, ma altrettanto carichi: alcuni saranno vocalist e altri si occuperanno delle coreografie. "L’evento non solo offrirà una piattaforma di espressione artistica per le persone con disabilità - tiene a sottolineare il presidente di Faccia Vista Matteo Perego - ma mira anche a sensibilizzare il pubblico sulla necessità di una società inclusiva, in cui tutte le persone, indipendentemente dalle loro capacità, abbiano l’opportunità di partecipare appieno alla vita sociale e culturale.

La sinergia tra Dj e i partecipanti con abilità diverse promette di emozionare e coinvolgere il pubblico. Invitiamo tutti gli amanti della musica, gli appassionati di automobilismo e le persone che credono nell’inclusione sociale a partecipare a questo evento unico nel suo genere". Il ricavato della lotteria e della vendita dei gadget sarà destinato a supportare le due associazioni che hanno organizzato l’evento e a contribuire alla riqualificazione di “Villa Valentina” a Monza, affinché diventi uno spazio aperto alla comunità e a disposizione per realtà sociali attive sul territorio.