Un “colpo“ di teatro. Lady D e la regina Elisabetta. Faccia a faccia immaginario

Un immaginario faccia a faccia tra Lady D e la Regina Elisabetta, che, in una specie di limbo nell’aldilà, rivivono in un flusso di ricordi le loro vite, dalla giovinezza di Diana e Carlo fino al matrimonio, in un percorso che farà capire la centralità di scegliere per essere liberi e felici. È l’originale spettacolo teatrale dal titolo “L’importanza di essere D.“, che verrà portato in scena domani alle 18.30 al Bloom di Mezzago. Il testo, scritto da Selene Monizza e Chiara Altosole, che lo interpreteranno insieme a Nique De Angelis, Oriana Porchetta e Ilaria Tonali, vuole raccontare attraverso la celeberrima storia di Diana Spencer, Carlo d’Inghilterra, Camilla Parker Bowles ed Elisabetta II l’importanza della scelta, la fallacia dell’idea di non poter mai decidere per sé e di dover seguire quanto gli altri hanno tracciato per noi, nonostante l’infelicità che questo provoca. L’idea che pervade l’opera è che spesso si creda di non avere scelta come soluzione semplice per non sentirsi responsabili. Biglietto d’ingresso 8 euro, ridotto a 6 euro. L’evento fa parte della rassegna “45° Parallelo“, che proseguirà l’8 dicembre con Antonello Cassinotti e “Artaban - La leggenda del quarto Re Mago“ e il 22 con Giancarlo e Fabio Decaro in “La Resistenza prima della lotta“. Sempre domani si terrà poi un’altra rassegna, dedicata in questo caso ai bambini, organizzata da delleAli Teatro in collaborazione col Bloom, che si svolgerà fino ad aprile tra l’auditorium della biblioteca di Vimercate e il centro di via Curiel: è la rassegna “Piccino Picciò“.

Il primo spettacolo sarà domani alle 16.30 in biblioteca a Vimercate: gli attori della compagnia La Baracca Testoni Ragazzi metteranno in scena “Il viaggio di una nuvola“ (nella foto), racconto dei viaggi attorno al mondo delle nuvole in cielo, tra campagne, deserti, posti diversi e animali da scoprire. Biglietto d’ingresso 7 euro, prenotazione obbligatoria su www.delleali.it. Il cartellone dell’iniziativa continuerà domenica 1 dicembre al Bloom con la proiezione di “Yakari, un viaggio spettacolare“ e domenica 15 in biblioteca con lo spettacolo teatrale “Bianco come la neve“, domenica 5 gennaio al Bloom con “Puffin Rock - Il film“ e il 12 a Vimercate con il teatro de “Le quattro stagioni“. Il 26 gennaio al Bloom il laboratorio “Lupo bianco cerca branco“ e il 2 febbraio tornerà il teatro con “Fiume di voce“.