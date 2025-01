Un cantiere nel salotto del centro. Via Vittorio Emanuele cambia look

Dopo il Parco di Villa Sottocasa, tocca a via Vittorio Emanuele rifarsi il look, cantieri in centro per un mese nella via dello struscio, a Vimercate. Lavori in quattro fasi per limitare i disagi sulla viabilità e per i residenti, si comincia il 13 gennaio. Ruspe e operai rifaranno il porfido che ormai ha bisogno di una revisione completa, da cima a fondo. La prima tranche di interventi fino al 19 gennaio prevede anche il risanamento della fondazione stradale e la sistemazione della parte più ammalorata dell’asfalto da piazza Marconi al civico 65. Per entrare nel salotto cittadino sarà invertito il senso di marcia di via Cereda in direzione ovest-est verso Vittorio Emanuele. All’incrocio tra le due strade, ci sarà l’obbligo di svolta a sinistra mentre i soli residenti del tratto chiuso dell’arteria principale, ma non oggetto di lavori, potranno svoltare a destra per raggiungere l’ingresso delle abitazioni.

Le prime due tranche si concluderanno entro fine gennaio e le successive due entro la metà di febbraio. Durante tutto il periodo sarà sempre garantito l’accesso pedonale lungo i marciapiedi. La seconda fase, tempo permettendo, sarà portata a termine dal 20 al 26 gennaio: il cantiere avanzerà dal civico 65 fino all’incrocio con via Cereda. Anche in questo caso inversione del senso di marcia su via Cereda. I soli residenti di via Vittorio Emanuele da piazza Marconi al civico 65 potranno utilizzare il tratto di via solo per loro a doppio senso di circolazione. Terza fase dal 3 al 9 febbraio. I lavori interesseranno il tratto fra l’ingresso del Must e via Terraggio Molgora. Sarà vietato il transito a eccezione dei residenti interessati dal tratto dei lavori e sarà ripristinato il senso unico di via Cereda in direzione est-ovest, cioè verso via Ospedale. L’ultima fase è prevista dal 10 al 16 febbraio, quando il cantiere si sposterà tra via Terraggio Molgora e piazza Roma-via Cavour. Divieto di transito, tranne che per i residenti.

"Con queste opere, diamo il via a una serie di interventi diffusi su tutta la città e le frazioni - spiega Sergio Frigerio, assessore alla Cura della Città -. In via Santa Maria Molgora andiamo a migliorare una situazione che presenta criticità nell’attesa di un altro piano condiviso con la Provincia. Il cantiere in via Vittorio Emanuele, che sistemerà uno degli ingressi principali al centro storico, ha una notevole importanza dal punto di vista della mobilità".