Un calendario di corsa. Auto e moto d’epoca . Dodici mesi speciali con i ragazzi della Vite

Il motore che ruggisce, il vento tra i capelli. Un fascino al quale è difficile resistere. E i ragazzi della Vite, una trentina, quest’anno hanno scelto “Auto e moto d’epoca“ per il loro calendario, un vero e proprio must in Brianza, l’opera che ogni anno il Centro socio educativo di Arcore offre al pubblico. Oggi, l’almanacco, una vera chicca, sarà presentato ufficialmente. L’appuntamento è alle 18 alla Carplace, (via Casati, 93), una concessionaria, "non poteva che essere così", dicono gli autori sfogliando in anteprima la loro fatica per il 2025. Dodici mesi e un lungo lavoro dietro, "non solo per individuare i bolidi che volevamo immortalare, ma anche per trovare il dress code adatto a ogni gioiellino". Ogni mese, un’interpretazione con l’abbigliamento giusto, dal charleston agli hippie. I giorni di gennaio sono dedicati a un sidecar, marzo a una Ferrari 550 barchetta che svetta sullo sfondo della Villa Reale di Monza, "un colpo d’occhio mozzafiato", ad aprile a catturare gli occhi sarà una Giulietta spider del ‘56, "il simbolo della Dolce vita". Per la 500 del ‘62 lui è in toni blu e lei in vestaglietta ad augurargli buon lavoro.

È la dodicesima edizione, il successo è scontato, ma loro non smettono mai di metterci passione e impegno. E anche stavolta il risultato è sorprendente. Ruota tutto intorno a loro, gli ospiti del Cse, fra i 25 e i 50 anni, per ciascuno c’è un progetto personalizzato, tagliato su misura, di cui questo grande affresco collettivo è il bigliettino da visita.

Un manifesto della filosofia della casa: "Aiutare tutti a contare su se stessi, a prescindere dal grado di disabilità", spiegano gli educatori Stefania Centinara e Franco Sala. Scopi perseguiti sin dalla fondazione del Centro e che l’almanacco incarna perfettamente. Dentro ci sono creatività, fatica, tenacia, allegria, speranza. I temi vengono sempre scelti con cura e stavolta non fa eccezione: "In abito da sera o in tuta da lavoro, non importa. Basta ricordarsi che a fare la differenza sono le persone che affrontano la quotidianità con coraggio". Oggi, per il gruppo, aperitivo con intervista di Michela Golia della scuola Cultura e Lingua.