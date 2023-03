Un bosco urbano con 500 alberi

Cinquecento nuovi alberi sono stati piantumati ieri con ritrovo nel parcheggio in via Madre Teresa di Calcutta. A realizzare il nuovo bosco E.ON, tra i principali operatori energetici in Italia, che sta contribuendo a rendere l’Italia più verde insieme a Rete Clima ente tecnico non-profit che supporta le aziende in percorsi di sostenibilità e di decarbonizzazione. Una volta raggiunta la maturità, il Bosco porterà benefici per l’intero ecosistema grazie alla capacità degli alberi di produrre ossigeno e assorbire oltre 200mila chilogrammi di anidride carbonica, realizzando così un efficace contrasto all’effetto serra.

La mattinata, iniziata con una performance teatrale dedicata alla natura, è proseguita con un’introduzione sulle tecniche forestali e, successivamente, la piantagione degli alberi.

"Siamo davvero orgogliosi dell’impatto significativo delle nostre attività sul territorio, grazie anche a iniziative concrete come Boschi E.ON. L’impegno di E.ON per rendere l’Italia più verde prosegue per raggiungere traguardi ambiziosi, come la riforestazione a Nova Milanese con i nostri partner, dipendenti e oggi anche insieme ai nostri clienti", ha dichiarato Marcello Donini, corporate social responsibility manager di E.ON Italia. Veronica Todaro