A Besana per azienda del settore produzione carta e derivati si cerca un apprendista manutentore meccanico per manutenzione ordinaria e straordinaria per linee produttive interne all’azienda adibite alla lavorazione della carta. Si richiede attestato di qualifica o diploma tecnico, conoscenza attrezzature meccaniche, patente B. Inviare cv a ido.seregno@afolmb.it, rif. 9FEB2512.