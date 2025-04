Un antico organo e un concerto raffinato

Pagine di Bach e di Bellini, insieme ad altri brani di musica sacra dell’800 italiano, eseguiti all’organo da un solista di fama internazionale, che si esibirà su un prezioso strumento storico di metà Ottocento. È il concerto d’organo che andrà in scena venerdì alle 21 nella chiesa prepositurale dei Santi Ambrogio e Simpliciano di piazza IV Novembre a Carate: protagonista sarà il musicista Alessio Corti, le cui mani correranno sui tasti dello storico organo Fratelli Carrera del 1856. Si potranno ascoltare la Toccata in re minore, l’Aria variata alla maniera italiana e il Pièce d’orgue in sol maggiore di Johann Sebastian Bach, oltre alla Sonata per organo in sol maggiore di Vincenzo Bellini. A completare il programma la Sinfonia in re maggiore e l’Elevazione in la maggiore di Padre Davide Da Bergamo, la Sonata per il Vespero numero 2 in fa minore, l’Allegretto per clarinetto e la Sonata finale di Vincenzo Petrali. L’iniziativa è promossa dall’Istituto scolastico don Carlo Gnocchi in collaborazione con il Comune, nell’ambito della rassegna “Appuntamenti di grande musica“. L’ingresso è gratuito, con prenotazione sul sito www.liceodongnocchi.eu. Nato a Milano e diplomato in pianoforte, organo e clavicembalo, Alessio Corti ha vinto numerosi premi. Ha completato la sua formazione al Conservatorio superiore di Ginevra e dal 1983 è organista della chiesa di Santa Maria Segreta a Milano.

È stato inoltre organista titolare, dal 1991 al 2016, della chiesa cristiana protestante sempre a Milano e ha inciso dischi dedicati a Mozart, a Mendelssohn e alle musiche natalizie, oltre ad aver registrato l’Opera per organo di Bach in 17 cd per la casa discografica italo-tedesca Antes Concerto. Considerato un interprete versatile, dal vasto repertorio, ha suonato nei più importanti festival organistici internazionali, in Germania, Svizzera e Francia.

Fabio Luongo