Un anno in compagnia di cani, galli e coniglietti

È ormai diventato un regalo imperdibile. Si tratta del calendario della sezione di Monza dell’Ente nazionale protezione animali. Dodici mesi da appendere al muro (ma è disponibile anche un versione da tavolo) con gli scatti degli ospiti (o ex ospiti) del rifugio di via San Damiano. I fondi raccolti dalla distribuzione dell’almanacco dell’Ente nazionale protezione animali serviranno a sostenere le numerose attività che si svolgono all’interno del rifugio. In copertina un bel gattino bianco e nero: poi all’interno dodici scatti realizzati in canile con i primi piani degli animali che in questi 12 mesi sono passati per i box (non soltanto cani e gatti). Sul calendario 2024 dell’Enpa di Monza c’è spazio anche per l’agnellino Brembo, il gallo Asterix fino ai tanti coniglietti che vivono all’interno del rifugio.

Perché, come è ben noto ai brianzoli, quello di via San Damiano non è soltanto un rifugio per cani e gatti, ma una casa per tutti gli animali che hanno bisogno di cura. Il calendario è già disponibile nella struttura di via San Damiano e a breve anche ai banchetti che come ogni anni Enpa organizza in centro a Monza in concomitanza delle feste di Natale.

B.Api.