Un accordo per il rilancio Assolombarda e Lentate

Digitalizzazione e semplificazione amministrativa per rilanciare l’economia del territorio. È stato firmato ieri con questo obiettivo il Protocollo d’intesa tra Assolombarda e Comune di Lentate sul Seveso per aumentare l’attrattività degli investimenti produttivi delle imprese e rafforzare il canale di dialogo diretto con l’Amministrazione comunale oltre a promuovere un percorso di collaborazione in materia di tributi locali e tariffe.

Con l’accordo, della durata di tre anni, le parti hanno previsto un’attività di confronto e di collaborazione su temi di interesse comune quali la semplificazione delle procedure amministrative e degli adempimenti fiscali per le imprese, anche attraverso la digitalizzazione dei sistemi di pagamento, come Pago Pa la e la promozione del territorio con politiche di sostegno alle imprese oltre alla definizione di misure per favorire l’attrazione di investimenti e lo sviluppo di nuove attività economiche che vogliono insediarsi a Lentate sul Seveso. Inoltre, il Protocollo prevede la riqualificazione delle aree già esistenti attraverso la modulazione della leva fiscale e degli oneri di urbanizzazione. La collaborazione tra Assolombarda e l’amministrazione verrà condotta attraverso il confronto preliminare sui provvedimenti comunali in materia di fiscalità locale e su tematiche di interesse per le imprese del territorio.

Veronica Todaro