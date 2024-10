Ugo, il fondista che stravinse la Classicissima

È dal 1946, anno della prima edizione, che la Coppa Agostoni (salvo due interruzioni, 1962-2020) si svolge regolarmente. Il nome di questa gara giunta alla 77esima edizione è legato a Ugo Agostoni. Corridore completo, Agostoni nacque a Lissone il 27 luglio 1893 e morì il 26 settembre 1941, a soli 48 anni, in seguito a un’operazione chirurgica. Fondista di vaglia, passò professionista a 18 anni a fianco di Luigi Ganna nella squadra Atala Dunlop senza perdere il piacere della vittoria. Il suo più grande successo fu alla Milano-Sanremo del 5 aprile 1914 (72 partenti) esattamente 110 anni fa.

A un chilometro dal traguardo, Agostoni (in maglia Bianchi) si incaricò di tirare la volata al proprio capitano, ma scattò taltemente forte che nessuno potè stargli a ruota e vinse davanti a Carlo Galetti e al francese Charles Crupelandt con il tempo di 10h 32’32“ alla media di 27,176 chilometri orari. Sesto si classificò Ganna. Ugo Agostoni si ritirò dalle corse agonistiche anche a causa di un grave incidente in moto. L’anno in cui la Coppa Agostoni fa il suo ingresso nel calendario internazionale dei professionisti è il 1946 e naturalmente intitolata alla figura del più grande sportivo che Lissone abbia mai avuto.

Dan.Vig.