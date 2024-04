Tutto l’hardcore melodico d’Europa. Al Bloom arrivano i Birds in Row

Una delle band più visionarie dell’hardcore melodico europeo. Un festival interamente dedicato alle sonorità metal e al rock disorto con gruppi del panorama underground italiano. Un incontro speciale tra musicisti romani e giapponesi dediti alla sperimentazione in bilico tra metal, progressive e noise. La grande musica internazionale di scena al Bloom di Mezzago per tutta la settimana.

Al centro di via Curiel gli amplificatori si accenderanno già martedì, quando un triplo concerto metterà in fila una band e un cantautore francese, affiancati da un gruppo milanese di grande impatto: dalle 20.30 saliranno sul palco i Birds In Row, iconica band transalpina e il cui ritorno in Italia è molto atteso dagli appassionati del genere. Ad affiancarli ci sarà il raffinato cantautore francese Quentin Sauvé con il suo indie-folk a tratti pop, malinconico ed emozionante, assieme alla potenza dei milanesi Øjne, le cui sonorità si muovono tra punk hardcore e scream. Biglietto d’ingresso 20 euro. La musica si prenderà una pausa giovedì, passando la mano alla sala cinema, dove si terrà un doppio appuntamento dedicato all’intreccio tra film, storie suggestive e montagna. Dalle 20.30 per la rassegna “Fra Terra e Cielo“ verrà proiettato il documentario “Tomica e le Vie Segrete della Sibilla“, di Andrea Frenguelli, che racconta la storia alpinistica dei Monti Sibillini. Del film si parlerà poi con il regista, presente in sala. Così come presente in sala sarà anche Carlo Valtellina, regista del cortometraggio “Una Bella Amaca”.

Venerdì alle 21.30 ultimo appuntamento di stagione della rassegna “Tutto Il Nostro Sangue“, che punta a far conoscere le nuove produzioni e i gruppi che animano la scena underground. Sarà un vero e proprio mini-festival che schiererà 4 band: da Crema arriveranno gli Spleen Flipper, gruppo hardcore con influenze grind e death metal, e da Bologna i Parsec con il loro rock distorto; ci saranno poi la superband dei Dievel, dai connotati hardcore e metal, e i De Crew, realtà storica dell’hardcore italiano. Ingresso libero. Sabato alle 21, infine, serata dai tratti jazz-core, mathcore, noise e prog-metal con i RuinsZu, band formata dal nucleo originale dei romani Zu e dal batterista e cantante Yoshida Tatsuya dei giapponesi Ruins, dediti da tempo a rompere ogni confine tra generi e stili. In apertura Sarram, il progetto solista strumentale di Valerio Marras in cui convivono doom, post-rock, drone ed elettronica. Biglietto d’ingresso 12 euro.