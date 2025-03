Tutto il sapore del punk rock. Al Tambourine c’è Accusani il fondatore dei Prozac+

Le sonorità balfolk con un repertorio che guarda a tutta Europa, il rap e soprattutto una serata fatta di canzoni e parole con uno dei musicisti simbolo del panorama indipendente italiano, già cuore dei Prozac+ negli anni ‘90 e poi dei Sick Tamburo, che racconterà il suo lungo percorso dentro la musica. Sono i concerti e gli eventi che animeranno la settimana del Tambourine di Seregno. Si partirà domani alle 21.30 con un nuovo appuntamento della rassegna “Notte Folk“: a esibirsi sarà il Duo Strabella, formato da Giorgia Rigamonti alla fisarmonica e Vincenzo De Lucia a chitarra acustica e voce. Il duo proporrà brani di folk da ballo e musiche da danze popolari dalle tradizioni d’Europa. Ingresso 5 euro con tessera Arci.

Giovedì alla stessa ora spazio al rap e all’hip hop con “Loyal To The Mic“: si comincerà con un dj-set di Zago, seguito dal rapper Ape che presenterà i pezzi del suo nuovo album “Lettere mai scritte“, un lavoro introspettivo realizzato con il producer iLL Papi. Ospite speciale il rapper Catta. Ingresso 5 euro con tessera Arci. Nuovo cambio di atmosfere venerdì sera, quando alle 21.30 al circolo di via Carlo Tenca arriverà Gian Maria Accusani, cuore pulsante, mente e fondatore prima della band punk-rock dei Prozac+, che con l’album “Acido Acida“ spopolò a fine anni Novanta, e poi dei Sick Tamburo, tra le principali realtà dell’alternative rock italiano. Accusani porterà sul palco lo spettacolo “Da grande faccio il musicista“, un racconto fatto di parole e note, un monologo autobiografico intimo e coinvolgente alternato a canzoni suonate dal vivo, attraverso il quale il cantante, chitarrista e percussionista ripercorre la sua parabola artistica. In maniera emozionante e sincera Accusani condividerà aneddoti, riflessioni ed energia rock. Originario di Pordenone, l’artista ha fatto parte del progetto The Great Complotto; negli anni ‘90 ha fondato con Eva Poles ed Elisabetta Imelio i Prozac+ e successivamente con Imelio i Sick Tamburo. In apertura Mania e Jamax. Ingresso 10 euro con tessera Arci, prevendite a 12 euro sul circuito www.eventbrite.it. Sabato, infine, sempre alle 21.30 ci si tufferà nelle sonorità irlandesi con la “Irish Fest“ e, in apertura, nel mondo del pirata Jack Sparrow con un "Pirates of the Caribbean Tribute. Ingresso 8 euro con tessera Arci.